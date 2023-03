"L'aeroporto di Salerno nella rete globale degli scali": l'impegno di Vuolo Il Costa d'Amalfi al centro del confronto sull'asse Roma-Bruxelles

Si rafforza la possibilità per l’aeroporto di Salerno di essere incluso nella rete globale del corridoio TEN-T Scandinavo - Mediterraneo. Allo stesso modo, irrobustire il collegamento con i Balcani occidentali, prolungare il corridoio Baltico-Adriatico da Bari a Lecce; riconoscere Pescara, Ortona, Battipaglia, Praia a mare come nodi strategici per il trasporto merci. Questo uno stralcio dei pareri della Commissione trasporti della Camera dei deputati. Particolarmente soddisfatta per il risultato ottenuto l’onorevole Lucia Vuolo che, lo scorso 12 gennaio ha riferito la propria azione europea alla IX Commissione.

"Un lavoro incredibile a Bruxelles, quasi una cinquantina di emendamenti presentati, grazie al mio ascolto dei territori che non si è mai fermato, neanche durante la pandemia. Ora, i pareri favorevoli espressi dalla Commissione trasporti della Camera riconoscono la logica dei ragionamenti e le necessità dei territori",spiega Lucia Vuolo, europarlamentare Forza Italia.

Dopo l’audizione dei deputati europei dello scorso 12 gennaio è seguito, a fine febbraio 2023, un duplice parere sia della Commissione trasporti che politiche dell’UE. “Si valuti di inserire l’aeroporto di Salerno nella rete globale, al pari dei porti marittimi di Pescara, Ortona e Licata così come i nodi urbani di Foggia, Lecce e Battipaglia", lo stralcio che appare sul documento ufficiale.

"Aeroporto di Salerno, porti di Bari e Brindisi e molti altri rilievi. Il mio obiettivo è stato e sarà sempre rimediare al gap infrastrutturale viario, portuale ed aeroportuale nelle aree periferiche meridionali. I miei emendamenti a Bruxelles, al pari dei ragionamenti fatti a Roma, hanno finora trovato solo consensi. Sono certa che il Governo di Roma saprà dare il supporto giusto in sede di Consiglio ad un lavoro mirato al Sud Italia", conclude Lucia Vuolo.