Forza Italia, Sarel Malan responsabile per gli Affari costituzionali e Giustizia Prosegue il percorso di riorganizzazione degli azzurri in provincia di Salerno

Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia in provincia di Salerno. Sarel Malan sarà il nuovo responsabile provinciale per gli Affari costituzionali e Giustizia degli azzurri. Avvocato impegnato nel mondo della giustizia e già amministratore comunale con esperienza in materia di Bilancio della Pubblica Amministrazione, «sarà - spiegano in una nota i rappresentanti di Forza Italia - risorsa importante in un momento storico permeato da nuove ed importanti riforme varate dal Governo nazionale».