Pessolano: "Gara non disputata da Indomita Salerno per mancanza di un campo" "Ennesima vergognosa pagina nella storia sportiva della nostra città"

“L’impossibilità di disputare l’ultima gara da parte dell’Indomita Volley Salerno, eccellenza indiscussa del settore nel nostro territorio, per mancanza di un campo a disposizione, data l’indisponibilità della palestra Matteo Senatore, può considerarsi l’ennesima vergognosa pagina nella storia sportiva della nostra città”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano: “Le vicende dell’ultimo anno, da noi più volte segnalate, riguardanti svariate strutture sportive della nostra Salerno - aggiunge il consigliere comunale - sono il sintomo chiaro del disinteresse totale dell’amministrazione comunale nei confronti dello sport, degli impianti ad esso dedicati, e delle stesse società e realtà associative che, con impegno ed abnegazione, consentono a molti giovani del territorio di esprimere il proprio talento e di orientare la propria formazione seguendo valori sani.

Non avere una palestra a disposizione per disputare un incontro di un campionato di serie D in una città di oltre 120mila abitanti, capoluogo di provincia, si può definire una vergogna senza mezzi termini. E’ una sconfitta per l’intera città: non solo per la squadra che ha dovuto soccombere a tavolino, con conseguenze negative sull’andamento del campionato nel suo complesso. A poco serve l’avvio annunciato dei lavori allo Stadio Arechi se le restanti strutture, incluse quelle annesse al glorioso Vestuti, restano in condizioni fatiscenti: serve una seria inversione di rotta. Ma siamo altrettanto certi che non potrà darla quest’amministrazione disinteressata ed assente”.