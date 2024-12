Fonderie Pisano, P. De Luca: "Subito un tavolo per la delocalizzazione" “Avviare tutte le iniziative per salvaguardare il lavoro e la salute”

“La disponibilità dell’Asi sul tema della delocalizzazione delle Fonderie Pisano è molto importante. Questo stabilimento, e lo stiamo dicendo da tempo, deve essere delocalizzato e credo che il percorso vada portato avanti fino in fondo".

Lo ha dichiarato l’on. Piero De Luca che ha partecipato stamani ad una conferenza stampa presso il Consorzio Asi di Salerno.

"Se l'area di Buccino non è più idonea per ragioni amministrative e burocratiche, credo che sia doveroso da parte di tutti aprire un tavolo di confronto, un tavolo tecnico per individuare un'altra area industriale in provincia di Salerno in cui poter istituire, creare e installare le nuove Fonderie Pisano. C’era già un progetto peraltro, pienamente moderno, all'avanguardia per quanto riguarda anche la sostenibilità ambientale rispetto ai vincoli esistenti. L’invito a tutte le parti in causa, a tutte le istituzioni, a tutti i soggetti e associazioni, e’ di avviare subito un tavolo tecnico di lavoro per individuare un'area idonea per creare un nuovo sito che possa dare lavoro ed occupazione. L'obiettivo da raggiungere è completare il percorso di delocalizzazione e poi rilanciare l’azienda che rappresenta un'eccellenza nazionale”.