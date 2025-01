Forza Italia a sostegno dei giovani: il monito di Carmela Zuottolo Le parole dell'ex sindaco dopo la tragedia di Luca Palmegiani

La responsabile provinciale delle Libere attività e Professioni di Forza Italia a Salerno, Carmela Zuottolo, ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Luca Palmegiani, un evento che ha scosso tutta la comunità del partito e oltre. In seguito alla drammatica notizia, giunta durante i primi momenti della kermesse di Roccaraso-Rivisondoli, Forza Italia ha deciso di sospendere i lavori in segno di rispetto e riflessione.



«È stata un’occasione per fermarci e riflettere insieme come una vera comunità, unita nel dolore e nel ricordo di Luca. La tragedia che ci ha colpito ci invita a essere più attenti e presenti verso i giovani, il loro disagio non può e non deve essere sottovalutato», ha dichiarato la Zuottolo. Ha poi sottolineato quanto sia fondamentale l’ascolto: «I nostri ragazzi vanno ascoltati, ogni segnale deve essere preso con la massima serietà. La storia di Luca, un ragazzo brillante, appassionato e apparentemente sereno, ci spinge a guardare oltre le apparenze e a rinnovare il nostro impegno come famiglie, associazioni e forze politiche».



Rivolgendo il pensiero alla comunità politica di Forza Italia, l'avvocato Zuottolo ha evidenziato i valori fondanti del partito: «Forza Italia ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità umana, prima ancora che politica. Ispirata dai principi cristiani di amore, fede e speranza, anche nei momenti più difficili, questa comunità resta vicina alle persone e ai loro bisogni». L' appello è al senso di responsabilità collettiva: «Ognuno di noi ha un compito: nelle famiglie, nelle associazioni e nella politica. Dobbiamo essere presenti, vigili e pronti a sostenere i giovani, affinché tragedie come questa non si ripetano».