Vince Fico, esultano i grillini di Salerno: "Passaggio storico per la Campania" La coordinatrice Virginia Villani: "I cittadini chiedono un cambiamento reale e credibile"

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, ha espresso grande soddisfazione per l’elezione di Roberto Fico alla guida della Regione Campania, sottolineando il valore politico e simbolico di questo risultato per l’intero territorio.



“In questo momento così importante per la Campania, non posso che congratularmi con Roberto Fico per un traguardo che rappresenta un passaggio storico per il nostro Movimento”, ha dichiarato la Villani. “La sua elezione a Presidente della Regione è motivo di orgoglio per tutti noi e testimonia la fiducia che i cittadini hanno riposto in una visione politica fondata sulla trasparenza, sulla partecipazione e sulla serietà”.



La Villani ha rimarcato anche le qualità personali e istituzionali del nuovo governatore: “Roberto ha sempre dimostrato equilibrio, dedizione e un profondo rispetto per le istituzioni. Sono convinta che queste caratteristiche saranno un valore aggiunto per l’intera comunità campana e che porteranno a una stagione amministrativa improntata al dialogo e all’impegno concreto”.



La coordinatrice salernitana ha poi commentato l’ampiezza del risultato elettorale: “Una vittoria così netta conferma che i cittadini chiedono un cambiamento reale e credibile. Il consenso ottenuto da Roberto Fico è la prova che il Movimento 5 Stelle continua a essere un punto di riferimento solido e affidabile”.



Il comunicato si chiude con un augurio che guarda al futuro della Regione: “A Roberto rivolgo un sincero ‘buon lavoro’: siamo tutti pronti a sostenerlo in questo nuovo percorso per il bene della Campania”.

