Minella lascia la Lega, Santoro: "Si dimetta anche da consigliere regionale" "Ha raggiunto quel risultato grazie alla Lega, assurdo che lasci subito il partito"

"È proprio vero. La gratitudine è il sentimento della vigilia. E Minella ne è la dimostrazione”. Così Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno sul passaggio al gruppo misto del neo consigliere regionale Mimì Minella, eletto nella lista della Lega. “Forse non era mai capitato che un neo eletto consigliere regionale lasciasse il partito che lo ha eletto alla prima seduta consiliare. È assurdo quanto accaduto questa mattina in Consiglio regionale che ha visto l’adesione al gruppo misto di Minella eletto nel collegio salernitano con la Lega. È opportuno che lasci anche lo scranno consiliare. Minella ha raggiunto quel risultato grazie alla Lega ed è giusto ora che si dimetta anche per rispetto di chi ha votato nella convinzione di eleggere un consigliere regionale espressione del gruppo politico della Lega”, conclude Santoro.