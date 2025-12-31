Il Movimento 5 Stelle di Salerno esulta per la nomina di Pecoraro in giunta La consigliera comunale: casa, ambiente e diritti sono pilastri della giustizia sociale

Un riconoscimento prestigioso ed importante, a coronamento di un impegno politico di lunga data. Claudia Pecoraro, consigliera comunale di Salerno del Movimento 5 Stelle, è entrata nella giunta regionale del presidente Roberto Fico.

"Accolgo con profondo senso di responsabilità la nomina ad assessora della Regione Campania con deleghe all'Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari Opportunità. Ringrazio il presidente Roberto Fico per la fiducia accordatami e per avermi chiamata a svolgere un incarico che considero prima di tutto un servizio verso la comunità campana", le sue prime parole.

"Assumo questo ruolo con la consapevolezza che casa, ambiente e diritti non sono temi separati, ma pilastri di una stessa idea di giustizia sociale. Lavorerò con rigore, competenza e ascolto dei territori affinché la Regione Campania sia sempre più vicina alle persone e capace di garantire diritti reali. Vengo da un percorso politico e istituzionale costruito sul territorio e continuerò a portare nelle istituzioni regionali la voce delle comunità e ringrazio il presidente Giuseppe Conte, la comunità del Movimento 5 Stelle e tutte le persone che mi hanno sostenuta e supportata in questo cammino. La politica ha senso solo se cambia la vita delle persone: questo sarà il metro di ogni mia scelta", le parole dell'avvocata Claudia Pecoraro.