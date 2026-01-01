Il salernitano Enzo Maraio (PSI) nella giunta Fico: "Un grande orgoglio" Il segretario nazionale socialista avrà l'importante delega al turismo e al digitale

"Felice di entrare a far parte della giunta regionale della Campania, orgoglioso di rappresentare la comunità di Avanti Psi. Un progetto che ha già ottenuto un successo rilevante in regione, con l’intuizione di Avanti Campania, e che continua a crescere in tutto il Paese". Questo il messaggio di capodanno a firma di Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista e salernitano doc.

L'esponente politico del garofano è stato nominato nella giunta di Palazzo Santa Lucia e si occuperà di turismo e digitale.

"Ringrazio Roberto Fico per la fiducia, gli alleati per la forza del gioco di squadra – che è stato determinante e dovrà esserlo ancora di più – e tutte le donne e gli uomini che, con generosità e passione, sono scesi in campo. Sarò subito al lavoro per riempire di contenuti le deleghe, promuovere la straordinaria ricchezza delle nostre terre, continuare a rilanciare il turismo, vero motore della Campania, e accompagnare le imprese nella imprescindibile sfida della trasformazione digitale", le parole di Enzo Maraio.