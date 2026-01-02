Saggese in giunta, Casa Riformista: "Costruiamo un partito solido e credibile" Il messaggio di Tommaso Pellegrino, Aniello Salzano e Gianfranco Valiante

Casa Riformista della provincia di Salerno esprime pieno apprezzamento per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione.



"Ad Angelica Saggese - sottolineano Tommaso Pellegrino, Aniello Salzano e Gianfranco Valiante - espressione autorevole del territorio salernitano e non solo, riconosciamo una spiccata capacità di ascolto, sintesi e dialogo: doti umane e politiche fondamentali per guidare un assessorato strategico per la Regione Campania. Lavoro e formazione sono da sempre al centro dell’agenda programmatica di Casa Riformista".



Archiviata la fase della nomina della Giunta, Casa Riformista Salerno lavorerà ora per sostenere le politiche del nuovo governo regionale e per contribuire alla costruzione di una forza politica credibile, solida e radicata, capace di parlare con chiarezza e coraggio ai cittadini.



"Adesso - proseguono Pellegrino, Salzano e Valiante - è il momento di dare vita a un progetto che metta al centro il lavoro, la sanità, il sociale, le imprese e l’ambiente. La squadra cresce ogni giorno e in Campania vogliamo dimostrare che un’altra politica è possibile: seria, concreta, europea e vicina alle persone. Vogliamo superare le vecchie logiche di schieramento e offrire una proposta credibile e responsabile per il rilancio dei territori".