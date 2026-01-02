Pecoraro assessore, i Radicali: "Rappresenterà anche la nostra voce" Le parole del segretario dell'associazione radicale Maurizio Provenza

"Grazie a Roberto Fico per aver voluto dare voce ad una piccolissima minoranza politica come la nostra. Su i temi cruciali delle questioni sociali. Quel Diritto di TrIbuna su fine vita e fine pena rappresentato solitariamente e orgogliosamente soltanto da noi, quale contributo di certo minoritario, ma dall'indubbio spessore politico e sociale nella tua vincente campagna elettorale". Lo afferma il salernitano Donato Salzano, segretario dell'associazione radicale Maurizio Provenza che commenta positivamente la nomina in Giunta di Claudia Pecoraro.

"Certo che Claudia, l'avvocata nostra, il nostro difensore civico, sappia, con la sua spiccata sensibilità di donna, ricoprire il suo ruolo all'Ambiente e alle Pari Opportunità con responsabilità e onore, tanto più sarà capace di ritagliarsi quel ruolo più politico, per continuare un pezzo di strada insieme alle lotte dei radicali su fine vita e fine pena. Fai quel che devi, accada quello che può!", conclude Salzano che alle recenti Regionali è stato candidato nella lista "Roberto Fico Presidente".