Casa Riformista-Italia Viva di Salerno esulta per la Saggese nella giunta Fico Anna Rosa Sessa: grande risultato e conferma della credibilità raggiunta sul territorio

Il gruppo salernitano di Casa Riformista-Italia Viva esprime soddisfazione per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, sottolineando l’importanza del riconoscimento sia per il territorio che per il partito.

«La nomina di Angelica Saggese - dichiara Anna Rosa Sessa, presidente provinciale di Italia Viva-Casa Riformista - rappresenta un grande risultato per il nostro partito e una conferma della credibilità costruita sul territorio. Dopo l’ottimo risultato ottenuto da Tommaso Pellegrino alle scorse elezioni regionali, questo passo rafforza ulteriormente la nostra presenza e il nostro impegno in Campania».

Sessa aggiunge: «Angelica Saggese è una figura autorevole, capace di ascoltare, mediare e dialogare con tutti. Sono qualità indispensabili per guidare un assessorato strategico come quello del Lavoro e della Formazione, temi che da sempre sono al centro della nostra agenda politica».

«Ora - conclude la presidente provinciale - è il momento di lavorare insieme per sostenere le politiche del nuovo governo regionale, costruendo una proposta politica seria, concreta e vicina ai cittadini. L’obiettivo è rafforzare il nostro progetto riformista puntando sul lavoro, la formazione, la sanità, il sociale, le imprese e l’ambiente.