Pecoraro consigliere a Salerno e assessore in Regione, ira di Forza Italia Gli azzurri: "Inaccettabile che non si dimetta dal ruolo in Comune"

"A oltre una settimana dalla nomina della Giunta regionale della Campania, l'assessore Claudia Pecoraro non ha ancora rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Comune di Salerno. Per il Gruppo regionale Ppe - Forza Italia si tratta di una scelta politicamente inaccettabile, in palese contraddizione con i principi di etica e coerenza più volte rivendicati dal Movimento Cinque Stelle". Così in una nota di Forza Italia a proposito della nomina nell'esecutivo Fico dell'avvocata.

"Le deleghe strategiche affidate all'assessore Pecoraro - Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità - richiedono un impegno pieno ed esclusivo, soprattutto in una Regione alle prese con gravi emergenze ambientali e con una forte crisi abitativa - si legge nella nota degli azzurri - Il mantenimento del doppio incarico rischia di indebolire l'azione della Giunta regionale e di penalizzare i cittadini campani. È necessario un chiarimento immediato".