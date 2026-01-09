L'assessore regionale Saggese: operativi da subito per dare risposte concrete Le parole dell'esponente politico salernitano nominata nella giunta Fico

"In questi primi giorni di mandato voglio rivolgere un grazie speciale a tutte quelle persone che mi hanno scritto, telefonato e che mi hanno fatto sentire affetto, stima e vicinanza. Sono giorni intensi, dedicati soprattutto all’organizzazione e all’ascolto, ma siamo già al lavoro con energia e senso di responsabilità per rispondere alle esigenze dei cittadini campani".

Così l'assessore regionale al lavoro e alla formazione, Angelica Saggese, ha commentato i primi giorni di lavoor con il presidente Roberto Fico.

"Si inizia questo nuovo percorso con grande impegno e determinazione, per essere operativi da subito e dare il massimo alla nostra meravigliosa Regione", le parole dell'esponente politico salernitana.