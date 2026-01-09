Il Pd contesta il Governo Meloni: "Tagli sanguinosi alle risorse per il Sud" Il segretario regionale Piero De Luca: Dem protagonisti alle provinciali salernitane

La sede del Partito Democratico di via Manzo a Salerno ha ospitato l'incontro promosso dal segretario regionale Piero De Luca con i candidati Dem alle prossime provinciali in programma l'11 gennaio.

Appuntamento rilevante soprattutto perché potrebbe essere lo spartiacque elettorale prima dell'annunciato ritorno di Vincenzo De Luca al Comune di Salerno.

Intanto, il Pd vuole giocare un ruolo da protagonista a Palazzo Sant'Agostino, dove la partita più importante si gioca sul vicepresidente che - di fatto, in caso di addio anticipato di Enzo Napoli - avrà anche le funzioni di guida della Provincia.

"Il Governo Meloni ha fatto tagli sanguinosi. Negli ultimi mesi - l'atto d'accusa di Piero De Luca - è stata tagliato un miliardo e sette di fondi legati alla viabilità provinciale, il 70% dei fondi destinati alle province sono state cancellate. In Campania erano 44 i milioni solo per il 2025-2026, sono stati tagliati circa 31 milioni di euro, quindi una cifra enorme. In provincia di Salerno sui 13 milioni previsti mi sono stati tagliati nove. Oltre ai tagli alle strade provinciali, ricordiamo anche i 10 miliardi e 700 milioni tagliati già ai Comuni. Nonostante questi tagli sanguinosi del governo Meloni, noi abbiamo progetti di investimento importanti in provincia di Salerno cosi come in tutta la regione anche grazie al Pnrr, interventi che, come Partito Democratico, vogliamo portare avanti con forza. Speriamo che il governo la smetta di tagliare risorse al Sud, risorse agli enti locali, perché si tratta di fondi sottratti ai servizi alle persone e alle famiglie, e questo è intollerabile".

Parole scandite a margine dell'incontro con i candidati Dem alla Provincia. "Le elezioni in provincia di Salerno sono elezioni di secondo livello, ma che hanno un rilievo estremamente importante perché i progetti in corso di realizzazione di cui la Provincia è soggetto attuatore e capofila sono importantissimi".

De Luca jr ha aggiunto: "Abbiamo progetti che riguardano la viabilità, le manutenzioni stradali, sono 250 milioni di euro di investimenti nell'Aversana, nella Pisciottana, nelle strade adiacenti l'aeroporto e la viabilità relativa all'aeroporto. Abbiamo progetti legati al masterplan Salerno Sud che toccano, per esempio, l'area archeologica di Fratte. Abbiamo progetti importanti sulle scuole, 61 milioni di euro che toccano le scuole, plessi scolastici di tutta la provincia di Salerno, insomma circa 300 milioni di euro di investimenti complessivi nonostante i tagli che il governo Meloni ha fatto negli ultimi tempi".