Salerno, si rinnova il Consiglio provinciale: oltre 2000 amministratori al voto Può essere l'ultimo atto politico per il sindaco e presidente Vincenzo Napoli

Urne aperte alla Provincia di Salerno per il rinnovo del Consiglio provinciale. Al voto, trattandosi di elezione di secondo livello (come stabilito dalla legge Delrio), sono chiamati soltanto gli amministratori dei 158 comuni salernitani. Nel complesso si recheranno alle urne 2.023 persone tra sindaci e consiglieri comubnali.

In campo sei liste per un totale di 16 seggi da assegnare. Il centrosinistra - che guida Palazzo Sant'Agostino da anni - schiera tre liste (Pd, A Testa Alta e Avanti Salerno Psi), il centrodestra ha presentato due liste (una che metet insieme Forza Italia, Lega e Noi Moderati ed una di Fratelli d'Italia). Completa il quadro Civiche in rete, lista messa insieme da Italia Viva, Azione e Movimento 5 Stelle.

Le urne saranno aperte fino alle 20, dopodiché partirà lo spoglio. Negli ambienti della politica salernitana, l'appuntamento con le elezioni provinciali è stato già etichettato come l'ultimo atto del sindaco di Salerno e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli che sarebbe pronto a rassegnare le sue dimissioni, decretando la fine anticipata dell'Amministrazione comunale e - di fatto - anticipando il possibile ritorno a Palazzo di Città di Vincenzo De Luca.