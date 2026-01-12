Provinciali Salerno, il Pd si conferma primo partito: ecco tutti gli eletti Cinque seggi all'opposizione, in Consiglio anche la civica deluchiana A Testa Alta

Il centrosinistra si conferma alla guida della Provincia di Salerno ed il Pd è il primo partito della maggioranza. È il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio svoltesi nella giornata di domenica a Palazzo Sant'Agostino. I dem hanno ottenuto 7 seggi. Giovanni Guzzo, vicepresidente uscente, è stato il consigliere più votato. Riconferma anche per il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Entrano in Consiglio anche Giuseppe Lanzara, Giorgio Marchese, Massimo Loviso e Roberto Antonio Mutalipassi, sindaci di Pontecagnano Faiano, Siano, Polla ed Angropoli, e la consigliera comunale di Nocera Inferiore, Annarita Ferrara.

Buona l'affermazione anche per la civica "deluchiana" "A Testa Alta" che ottiene due seggi con Giuseppe Arena e Michele Ciliberti, sindaco di Olevano sul Tusciano. Due seggi anche ai socialisti: nella lista Avanti Psi vengono eletti il sindaco di Ottati, Elio Guadagno e Davide Zecca.

Cinque seggi sono andati, invece, all'opposizione: "Civiche in rete", la lista messa insieme da Azione, M5S e Italia Viva, ha eletto il sindaco di Trentinara, Rosario Carione. Due seggi a testa per il centrodestra: Fratelli d'Italia porta in consiglio provinciale Modesto Del Mastro ed il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, mentre Forza Italia-Lega e Noi Moderati (in campo con un'unica lista) saranno rappresentati dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti e da Giustina Galluzzo.