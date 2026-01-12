Provinciali Salerno, Ferrante: "Forza Italia continua a crescere" Gli azzurri hanno eletto Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo a Palazzo Sant'Agostino

“Le elezioni provinciali di Salerno confermano la leadership politica di Forza Italia, che raddoppia i seggi grazie all’elezione di Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, i due consiglieri più votati di tutto centrodestra. La fiducia degli amministratori dimostra che siamo il partito del fare, della politica virtuosa e del buon governo. Forza Italia in Campania è in costante crescita e lo dimostrano i risultati elettorali, con l’11% dei consensi alle regionali, e il boom di iscritti. Buon lavoro a Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, che saranno impegnati a portare in Consiglio provinciale le istanze dei territori e a rappresentare un autorevole e solido punto di riferimento per i cittadini della provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.

