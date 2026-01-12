Provinciali Salerno, esulta il Pd: «Premiato il lavoro fatto sui territori» Il segretario Luciano saluta dopo due mandati: «Orgoglioso del lavoro portato avanti»

«Il risultato delle elezioni provinciali di Salerno è estremamente positivo. Emerge la centralità del Partito Democratico e la solidità del lavoro politico e amministrativo portato avanti sui territori. Con sette consiglieri eletti, il PD si conferma primo partito e perno della guida istituzionale della Provincia».

Lo dichiara Piero De Luca, esprimendo soddisfazione per l’esito delle consultazioni di secondo livello.

«È un risultato importante - prosegue De Luca - che premia una classe dirigente competente, radicata e credibile. Ai consiglieri eletti del Partito Democratico va il mio ringraziamento e l’augurio di buon lavoro: Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Annarita Ferrara, Giorgio Marchese, Francesco Morra, Massimo Loviso e Roberto Antonio Mutalipassi rappresentano un patrimonio politico e amministrativo fondamentale per il futuro della nostra provincia».

«L’esito del voto - conclude - premia, ancora una volta, la coalizione di centrosinistra, confermando un gruppo di maggioranza solido di ben 12 consiglieri su 16. Ciò dimostra che quando si lavora con serietà, visione e spirito di servizio, il territorio risponde con fiducia. Continueremo a impegnarci per rafforzare il ruolo della Provincia di Salerno, sostenere i Comuni e garantire sviluppo, coesione e servizi ai cittadini».

Luciano (PD): «Ulteriore segnale al governo di destra»

Sulla stessa linea anche il segretario provinciale dem Vincenzo Luciano. «Un grande risultato per il PD e la coalizione di centrosinistra nelle Elezioni del Consiglio Provinciale di Salerno. Con 7 consiglieri del Partito Democratico e con 12 complessivi di centrosinistra abbiamo ancora una volta dimostrato la compattezza della coalizione ed il forte consenso dei nostri candidati», prosegue il segretario provinciale.

«Grazie a tutti gli amministratori, ai dirigenti ed ai militanti che hanno reso possibile questo importante successo. Ai neo eletti gli auguri di buon lavoro.

Le nostre comunità ed i nostri territori confermano la fiducia in donne ed uomini autorevoli, competenti, motivati ed apprezzati. Un risultato importante, frutto di lavoro corale e di costante sacrificio. Un altro successo che ci incoraggia a proseguire il nostro impegno per lo sviluppo della nostra terra ed il bene dei nostri concittadini e che, al tempo stesso, ci assegna la responsabilità di governare un territorio vasto che necessita di costante dedizione e competenza».

Poi la stoccata: «Questo consenso è anche un ulteriore segnale al governo di destra ed ai suoi emissari locali. Ormai questo governo è minoranza nel Paese reale e presto lo diventerà anche in Parlamento grazie alla nostra forte proposta alternativa. Siamo pronti alle prossime sfide referendarie, amministrative, politiche, sempre con la stessa determinazione, coinvolgimento delle forze migliori, crescente entusiasmo», le parole di Luciano che si appresta a terminare la sua esperienza da segretario. «Sono orgoglioso del Partito Democratico ed onorato di aver svolto con passione il mio doppio mandato di segretario provinciale.

Ringrazio coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto in questo meraviglioso ed oneroso compito. Lascio questo incarico con un partito in buona salute ed in ottime mani. Resto sempre pronto ad ogni contributo e responsabilità».