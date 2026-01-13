Non c'è ancora la comunicazione ufficiale ma, salvo sorprese, lunedì 19 gennaio il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli depositerà le sue dimissioni. Un atto che diventerà definitivo venti giorni dopo e, quindi, in tempo utile per andare al voto già nella prossima primavera. Nel frattempo il Comune sarà guidato da un commissario che si occuperà della gestione ordinaria. Le dimissioni di Napoli consentiranno il ritorno sulla scena politica cittadina di Vincenzo De Luca, pronto a tornare in corsa per la fascia tricolore. Intanto venerdì mattina Enzo Napoli presiederà il consiglio provinciale, assegnando le deleghe ai consiglieri neo-eletti. Il ruolo di vice andrà a Giovanni Guzzo a cui, dopo le dimissioni, toccherà il compito di guidare Palazzo Sant'Agostino.
Salerno, Napoli lascerà il Comune: c'è la data delle dimissioni
Venerdì ultimo atto in Consiglio provinciale, poi il testimone passerà a Guzzo
Salerno.