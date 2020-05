Ripartenza, Ascierto: "Rispettate gli altri: usate mascherina" "Indossarla non fa male, non è pericolosa neppure mentre si passeggia".

Nuovo appello all'utilizzo della mascherina e delle protezioni individuali da parte del medico e ricercatore del Pascale Paolo Ascierto, in prima fila nella lotta al Coronavirus. Ascierto ha spiegato che la mascherina può essere usata anche quando si passeggia ed è fondamentale in questa fase in cui tra riaperture e possibilità di uscire i contatti sono frequenti: "Siamo alla settimana della ripartenza, ma non mi stanco di dire che non bisogna smettere di essere prudenti. La mascherina ci protegge quando siamo fuori o in un luogo con altra gente, è un gesto di rispetto soprattutto nei confronti degli altri e se la mettiamo tutti ci proteggiamo a vicenda. Non è assolutamente pericolosa, noi medici la usiamo sempre, anche per molte ore, e non fa male usarla durante una passeggiata o se andiamo a fare la spesa. In questa fase è un presidio necessario da usare correttamente".