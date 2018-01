In Irpinia il taxi per gli animali E' destinato a cani e gatti e a tutti gli animali da compagnia domestici

Parte "Pet taxi" ovverosia il taxi per gli animali. Un servizio destinato a cani e gatti e a tutti gli animali da compagnia domestici. Sarà attivo 7 giorni su 7, che si tratti di una semplice visita veterinaria, di una toelettatura, di un viaggio corto o un pò più lungo, l’auto è disponibile per chi la richiede.

Pet taxi è un servizio attivo a Roma e a Milano da un po di anni. Dopo le numerose richieste giunte al numero della stessa associazione si è deciso di riattivare il servizio. Iniziativa effettuata in via sperimentale nel 2015, da oggi viene messo a disposizione di chi lo richieda il servizio di accompagnamento, equipaggiando un veicolo per il trasporto in sicurezza degli animali domestici (cani e gatti) e del loro proprietario.

In sintesi l'associazione ha considerato che La vita moderna e anche il periodo storico in cui viviamo, lasciano poco tempo alle famiglie per occuparsi di tutte le questioni extra, come la corretta cura degli animali domestici.

Il servizio di pet taxi sarà attivo tra Avellino e Provincia cosi da permettere di risolvere qualsiasi problema di spostamento al cane o al gatto e al loro amico umano. Per ragioni di sicurezza del animale e per evitare allo stesso traumi in auto, dovrà essere svolto con l’accompagnamento di una persona di famiglia che accudisca e tranquillizzi nel tragitto di andata e ritorno l'amico a quattro zampe.

Il veicolo messo a disposizione dalla Gadit sarà condotto da personale esperto che potrà interagire in maniera corretta con il cane e il proprietario, anche in situazioni non semplici.

Il servizio, naturalmente, è di andata e ritorno. In questo modo il padrone dell’animale potrà gestire le visite periodiche dal medico veterinario del suo cane o gatto e il medico veterinario potrà meglio organizzare la propria agenda di appuntamenti, inoltre potrà utilizzare, il Pet Taxi anche per far portare il suo paziente presso un’altra struttura o clinica per visite specialistiche o esami particolari. Per info sul servizio cell: 333-7919040 – 331-899 email: gaditavellino@virgilio.it

Redazione Av