Medicina: obesità e poliartrite reumatoide, ecco i consigli dell'esperto L’obesità potrebbe giocare un ruolo nella fisiopatologia della poliartrite reumatoide

di Attilio Spidalieri*

L’obesità è un fattore di rischio riconosciuto di sviluppo di una poliartrite reumatoide. Attualmente la sua azione precisa nella fisiopatologia di questo reumatismo non è conosciuta. L’ipotesi comune dello sviluppo della poliartrite reumatoide nei soggetti a rischio è un continuum tra una fase asintomatica e una fase sintomatica. L’obbiettivo principale di questo studio retrospettivo era di valutare l’indice di massa corporea (BMI) dei pazienti affetti da artralgie clinicamente sospette nella popolazione generale al fine di sapere se l’obesità, come fattore di rischio, giocasse un ruolo nella fase asintomatica, prima della comparsa delle artralgie.

Gli autori hanno utilizzato quattro coorti olandesi di pazienti affetti da artralgie clinicamente sospette (CSA Leiden, SONAR, CSA Rotterdam, TREAT EARLIER). L’indice di massa corporea (BMI) medio di ciascuna coorte era statisticamente superiore a quello della popolazione generale paragonata per età e sesso. Era la stessa cosa per la proporzione di pazienti affetti da obesità superiore nelle coorti in rapporto alla popolazione generale. I risultati di questo studio sembrano suggerire che l’obesità potrebbe giocare un ruolo nella fisiopatologia della poliartrite reumatoide durante la fase asintomatica. Uno dei limiti di questo studio è la possibilità di una sopravalutazione diagnostica di artralgie clinicamente sospette in pazienti affetti da obesità, che possono presentare una sensibilità al dolore accresciuta legata all’eccesso di peso.

*Medico - Endocrinologo