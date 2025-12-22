Greci: intitolata l'aula magna alla maestra Lucia, storica docente arbëreshë Un momento di forte valore simbolico per la comunità scolastica e il territorio

Nel plesso di Greci dell’istituto comprensivo Calvario Covotta-don Lorenzo Milani di Ariano Irpino, l’aula magna della scuola è stata intitolata alla maestra Lucia, storica docente di lingua arbëreshë.

Un momento di forte valore simbolico per la comunità scolastica e il territorio. L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica Filomena Colella, rappresenta un gesto di memoria e responsabilità collettiva verso una figura che ha dedicato il proprio impegno educativo alla tutela della lingua e dell’identità arbëreshë, in coerenza con la Legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche.

Attraverso la didattica quotidiana, la maestra Lucia ha trasformato la salvaguardia linguistica in un autentico percorso formativo per generazioni di studenti.

All’evento sono stati presenti , oltre all'ottima e attenta dirigente Colella,il sindaco di Greci Nicola Norcia, Marco De Prospo e Michele Ciasullo; l’incontro è stato moderato da Nicoletta Melito.

L’intitolazione dell’aula Magna si configura come un segno duraturo di gratitudine e un impegno a mantenere viva una tradizione culturale fondamentale per l’identità della comunità.