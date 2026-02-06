Avellino, Le Borgne: "Pronto per tutti i ruoli del centrocampo" Il francese classe 2006: "Per Fabregas Avellino è la scelta giusta, mi seguirà"

"Mi hanno accolto tutti bene, è una nuova esperienza, sono molto contento e non vedo l'ora di giocare. Sono già pronto per domenica". Così Andrea Le Borgne per le prime parole in biancoverde: il nuovo centrocampista dell'Avellino ha presentato le prime sensazioni nella nuova avventura in carriera. "Le mie caratteristiche? Posso giocare mediano, playmaker e mezzala. Posso gestire la palla, ma anche correre per la squadra. Posso essere aggressivo nel gioco senza palla. Le richieste del tecnico? Ho parlato con lui e mi immagina mediano/play per l'uscita palla e per la gestione dei ritmi. Sono contento. È stata una trattativa lunga. Il direttore (Aiello, ndr) ha parlato con il mio agente e con il direttore del Como (Ludi, ndr). L'Avellino mi ha voluto subito e, quando mi hanno raccontato il progetto, ho scelto Avellino. Per me è il posto giusto per crescere. Fabregas? È un tattico clamoroso. Sono cresciuto tanto con lui. Ho debuttato in A a Lecce. Avere avuto Fabregas come allenatore è solo ottimale per la crescita. Anche lui pensa che Avellino sia la scelta giusta perché il campionato è difficile con tanta qualità. È contento per me e guarderà le partite. La Nazionale? Mi aiuta a crescere, è importante per arrivare in alto. Giocare in B e giocare con l'under 21 è una bella cosa".