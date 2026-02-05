Savignano Irpino: la grande forza degli operai idraulico forestali in paese Il sindaco Fabio Della Marra: "Risorsa preziosa per il territorio, meritano attenzione e stima"

Ordinati, precisi, dotati di ingegno, creatività e pazienza. Una grande e preziosa risorsa per il territorio, a partire dalle aree interne. Sono gli operai idraulico forestali, attivamente impegnati nelle aree boscate. Nella foto il gruppo composto da valorosi operai che ha ricevuto gli elogi da parte del sindaco Fabio Della Marra a Savignano Irpino. Paese che grazie alla loro costante opera risulta tra i più ordinati in Irpinia anche in termini di arredo urbano.

Quest’anno sono stati impegnati per il sottobosco in modo particolare. Gli operai forestali restano una risorsa per il territorio e meritano tutela da parte delle istituzioni regionali. Vanno valorizzati anche con un ricambio generazionale.

"La comunità montana Ufita, ha avviato progetti seri, rivolti soprattutto alla tutela dei sottoboschi anche in ottica della prevenzione incendi che è la cosa che più spaventa a noi sindaci che abbiamo un patrimonio naturale da tutelare e rispettare".

La squadra che opera da anni a Savignano, la si vede nella foto, ha sempre dato il meglio, anche nei momenti difficili e di ritardo economici, senza mai frenare nelle attività giornaliere.

"Ha messo il lavoro e l’impegno al primo posto con risultati tangibili sul territorio e per questo meritano ancora più stima.

Una grande forza umana, in lotta contro lo spopolamento nelle aree interne. Famiglie che restano, fino a garantire, tra non poche difficoltà, un ricambio generazionale".