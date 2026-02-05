Contrada, piloni-barriera anti tir: così finalmente salviamo la Nostra SP 88

Riapre finalmente al traffico veicolare la SS88 nel tratto interessato dalla frana del 12 gennaio scorso. Oggi la riapertura alle16.20. "Sono stati 25 giorni molto intensi; giorni di lavoro continuo e faticoso, con la preoccupazione di operare scelte non opportune, non riuscendo a garantire ai cittadini sicurezza alleggerendone i disagi legati ad un evento inspiegabile e imprevedibile". Spiega il sindaco di Contrada Pasquale De Santis.
Vittoria delle istituzioni
"La guerra non è ancora conclusa, ma di certo la prima battaglia segna un punto a favore delle istituzioni; a favore di tutti quegli uomini e quelle donne, tecnici, amministratori, agenti della Polizia di Stato e locale ed operai che hanno lavorato in maniera alacre e continuo e hanno creduto nella rapida e risolutiva riapertura della SS88, anche sfidando le avverse condizioni climatiche di questi giorni. Mai in questi 25 giorni mi sono sentito solo o abbandonato dalle Istituzioni !Mai in questi 25 giorni ho avuto perplessità che quello che si stava facendo, lo si facesse senza cognizione di causa e/o senza le giuste competenze tecniche e professionali. Una sola certezza ho potuto maturare: la SP88, la Nostra SP88, è una strada strategicamente importante ma, allo stesso tempo, una strada estremamente fragile, per la quale dovremo richiedere controlli continui e investimenti mirati negli anni che la possano migliorare e salvaguardare rispetto ad eventi similari.
"Stop ai cialtroni "
Gli interessi economici che negli ultimi anni hanno deturpato questa arteria, non avranno mai più il sopravvento e mai più si tollererà il passaggio indisciplinato di un manipolo di cialtroni che in barba al prossimo e in violazione dei divieti presenti ne hanno accelerato il processo di deterioramento.". Spiega De Santis.
È tempo di sorridere
"Quest’oggi non è tempo di polemiche né di alimentare malumori, quest’oggi è solo tempo di sorridere per la parziale vittoria raggiunta nella consapevolezza che le Istituzioni sono dalla parte dei cittadini! ". Conclude De Santis.