Frana Contrada, accordo con Sita: corse dei pullman e collegamenti garantiti

Oggi nuovo vertice in Prefettura

frana contrada accordo con sita corse dei pullman e collegamenti garantiti
Contrada.  

Resta critica la situazione sulla Strada Provinciale 88 a Contrada. La frana avanza rapidamente, complici perdite d'acqua nel sottosuolo e il passaggio continuo di mezzi pesanti, dirottati dal raccordo per i lavori in galleria Monte Pergola. Intanto per garantire i collegamenti con il pubblico trasporto è stato raggiunto in serata ieri un accordo provvisorio con i vertici della società SITA di Salerno, che consente di garantire il servizio di trasporto pubblico da e per Avellino. Le corse utilizzeranno il percorso attraverso la frazione Banzano di Montoro, proseguendo poi verso i comuni di Forino e Contrada.

Collegamenti sul percorso Banzano–Forino mantenuti operativi

Resta assicurato anche il collegamento in direzione Fisciano-Salerno, seguendo lo stesso itinerario Banzano–Contrada–Forino. Gli orari di partenza rimarranno per lo più invariati, mentre gli arrivi ad Avellino potrebbero registrare ritardi considerati fisiologici e difficilmente evitabili. 

Oggi nuovo vertice

Ai passeggeri viene raccomandata particolare attenzione ai nuovi orari, per evitare disguidi e ripercussioni sugli impegni lavorativi. Ulteriori aggiornamenti sono attesi dopo la riunione convocata in Prefettura per oggi alle ore 16.00.

Correlati

frana-a-contrada-chiude-la-provinciale-88-il-sindaco-momento-critico

Frana a Contrada: chiude la Provinciale 88, Il sindaco: momento critico

  • lunedì 12 gennaio 2026
contrada-la-frana-avanza-stop-ai-pullman-e-mezzi-sopra-le-3-5-tonnellate

Contrada, la frana avanza: stop ai pullman e mezzi sopra le 3,5 tonnellate

  • lunedì 12 gennaio 2026

Ultime Notizie