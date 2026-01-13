Frana Contrada, accordo con Sita: corse dei pullman e collegamenti garantiti Oggi nuovo vertice in Prefettura

Resta critica la situazione sulla Strada Provinciale 88 a Contrada. La frana avanza rapidamente, complici perdite d'acqua nel sottosuolo e il passaggio continuo di mezzi pesanti, dirottati dal raccordo per i lavori in galleria Monte Pergola. Intanto per garantire i collegamenti con il pubblico trasporto è stato raggiunto in serata ieri un accordo provvisorio con i vertici della società SITA di Salerno, che consente di garantire il servizio di trasporto pubblico da e per Avellino. Le corse utilizzeranno il percorso attraverso la frazione Banzano di Montoro, proseguendo poi verso i comuni di Forino e Contrada.

Collegamenti sul percorso Banzano–Forino mantenuti operativi

Resta assicurato anche il collegamento in direzione Fisciano-Salerno, seguendo lo stesso itinerario Banzano–Contrada–Forino. Gli orari di partenza rimarranno per lo più invariati, mentre gli arrivi ad Avellino potrebbero registrare ritardi considerati fisiologici e difficilmente evitabili.

Oggi nuovo vertice

Ai passeggeri viene raccomandata particolare attenzione ai nuovi orari, per evitare disguidi e ripercussioni sugli impegni lavorativi. Ulteriori aggiornamenti sono attesi dopo la riunione convocata in Prefettura per oggi alle ore 16.00.