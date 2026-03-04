La Baronia: workshop internazionale, evento conclusivo a Vallesaccarda Materia viva di indagine, dispositivo critico e laboratorio di futuro sul territorio

Nel paesaggio interno dell’Irpinia, dove la dimensione appenninica si misura con la fragilità dei suoli e con l’ostinata permanenza delle comunità, ha preso forma il workshop internazionale “La Baronia”.

Un ciclo di incontri e attività progettuali che ha assunto il territorio come materia viva di indagine, dispositivo critico e laboratorio di futuro. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino insieme all’Ordine dei Geologi della Campania, al Comune di Vallesaccarda e alla Scuola Nazionale Superiore di Architettura di Versailles (ENSA-V), configurandosi come una piattaforma di confronto tra saperi disciplinari e istituzioni, tra scala locale e visione europea. Tema centrale del workshop è l’analisi del territorio del Parco Urbano Intercomunale “Boschi, Sorgenti e Geositi della Baronia”, indagato attraverso le attività del laboratorio di progettazione “Territoires du Commun”.

Il paesaggio viene letto come infrastruttura ecologica e culturale: sistema di acque e dorsali, trama di aree interne e spazi aperti, patrimonio geologico e agricolo che chiede nuove narrazioni e strumenti operativi.

A Vallesaccarda, gli incontri si sono articolati in sessioni tematiche dedicate a scenari, politiche e dispositivi per il futuro della Baronia. Il workshop ha attivato una riflessione che supera la dimensione esercitativa per misurarsi con questioni urgenti: governo del rischio, valorizzazione delle risorse ambientali, riabitazione dei margini, costruzione di economie territoriali fondate sulla qualità dello spazio.

Esperti internazionali, accademici, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali hanno condiviso un campo di lavoro comune, dove il progetto diventa atto di conoscenza e strumento di mediazione tra ambiente, comunità e trasformazione.

Venerdì 6 marzo 2026, ore 10.00 a Vallesaccarda, presso il Centro Sociale Intercomunale, in Via Falcone e Borsellino – si terrà il Convegno conclusivo “La Baronia: tra strategie territoriali e prospettive di sviluppo. Scenari, politiche e strumenti per il futuro del territorio”.

Un momento pubblico di sintesi e rilancio, che restituirà alla comunità gli esiti del laboratorio e aprirà un confronto sulle prospettive di sviluppo dell’area. Porteranno i saluti istituzionali: Vincenzo De Maio, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino, Franco Archidiacono, Sindaco di Vallesaccarda, Carmelina d’Amore, Direttrice della Fondazione omonima, Luciano Feo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno. Introdurrà i lavori l’Assessore della Regione Campania Maria Carmela Serluca. Interverranno: l’architetto Pio Castiello, il prof. Pierfrancesco Fiore, la prof.ssa Adelina Picone, l’arch. Antonio Oliviero e il consigliere regionale Maurizio Petracca. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore della Regione Campania Vincenzo Cuomo. Modererà l’incontro l’architetto Luciano Aletta.

“Con “La Baronia - Vallesaccarda” l’Ordine degli Architetti Ppc di Avellino riafferma il ruolo civile della disciplina: non semplice pratica edificatoria, ma costruzione di visioni condivise, capacità di leggere le geografie profonde e di trasformarle in progetto.

In un tempo in cui le aree interne rischiano di essere raccontate solo attraverso la lente dello spopolamento, il workshop propone un cambio di paradigma: la Baronia come laboratorio di innovazione territoriale, dove paesaggio, competenze e istituzioni concorrono alla definizione di nuove strategie di abitabilità contemporanea”. Lo dichiara il presidente degli Architetti Ppc della provincia di Avellino Vincenzo De Ma