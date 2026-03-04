"Noi, una squadra costantemente al lavoro per Monteforte senza inutile clamore" L'assessore Iannaccone fa chiarezza sugli interventi realizzati su Parco Loffredo

A Monteforte Irpino è scontro in consiglio. Elisabetta Iannaccone, Assessore al comune di Monteforte Irpino con delega al patrimonio, al personale, al contenzioso, all’area vasta, ai fondi europei e al marketing territoriale spiega in una nota stampa: "Leggo, con non poco stupore e meraviglia, l’incedere incalzante delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla Consigliera e capo gruppo di Scegliamo Monteforte, Rosa De Sapio e dalla minoranza che richiedono risposte a presunte interrogazioni formali presentate per richiedere chiarimenti in ordine alla gestione e ai servizi manutentivi di Parco Loffredo - preicsa Iannaccone -.

Pur non risultando dai verbali, né agli atti del Consiglio di lunedì 23 febbraio, né risultando depositata formalmente alcuna interrogazione – se non e forse un brevissimo scambio di parole tra la Consigliera e il Vice-Sindaco - ritengo in ogni caso doveroso e nell’interesse della collettività, fare chiarezza evidenziando, consentitemelo, il lavoro silenzioso, ma costante che questa Amministrazione sta portando avanti. Anche se non ritengo che questo sia il modo opportuno per instaurare un confronto a cui, tra l’altro, non mi sono mai sottratta, in quanto esistono le sedi a ciò deputate.

Il nostro operato non scaturisce dagli articoli di stampa o dai post presenti sui social che, tra l’altro, non rappresentano il modo adeguato di presentare interrogazioni o segnalazioni sia da parte della minoranza che dei cittadini.

INTERVENTI GIÀ CONCLUSI E PROGRAMMAZIONE

Nonostante i tentativi di dipingere un quadro differente, i fatti dicono altro: Parco Loffredo: Gli interventi manutentivi (riparazione giostre, arredo urbano e sfalcio erba, piccoli interventi di minuto mantenimento edile) sono stati avviati già il 27 febbraio e sono ultimati.

Verde Pubblico e Sicurezza: per la potatura degli alberi monumentali e delle piante presenti nei parchi (non solo Parco Loffredo) è stato già eseguito il sopralluogo tecnico dell’agronomo cui seguirà la potatura delle piante. Anche per la palestra di via Taverna Campanile, i lavori sono ripartiti a pieno ritmo grazie al ritorno del sole, recuperando i rallentamenti dovuti alle piogge incessanti degli ultimi due mesi. Per la riapertura della palestra esterna, tuttavia, sono necessarie misure di messa in sicurezza dell’area che sono al vaglio degli uffici tecnici e allo stato mancanti e rimaste incompiute negli anni precedenti.

Videosorveglianza e Servizi: L’Amministrazione è al lavoro per reperire i fondi necessari al ripristino dell’impianto di videosorveglianza, che dalle notizie raccolte sembra essere fermo da anni, e per garantire una gestione dei servizi igienici che ne assicuri non solo l’apertura, ma la costante salubrità.

UNA VISIONE CONTRO LA “PRIVATIZZAZIONE DELL’INFANZIA” E L’INCLUSIVITÀ:

L’azione dell’Assessorato non è solo manutentiva, ma profondamente politica. In un Comune senza spazi pubblici, il gioco avviene solo in contesti a pagamento o, sempre più spesso, nel mondo digitale. “Vorrei vedere bambini liberi di socializzare e giocare tra di loro, esattamente come facevo io da bambina” sottolinea l’Assessore.

Nel Parco Loffredo, inoltre, è prevista la creazione di un sentiero fruibile in sicurezza ai soggetti con disabilità visiva, con l’installazione di staccionate integrate con corrimano in corda lungo i bordi delle aree attrezzate così da facilitare e rendere più sicuro l’accesso alle aree interne del Parco e l’istallazione, ad integrazione di quelle esistenti, di una giostra inclusiva “natura senza barriere” nonché di un’altalena fruibile anche dai più piccoli con disabilità motorie.

Sarà prevista una giornata formativa sul territorio con la possibilità di fruire di un’esperienza guidata in K-Bike lungo il tracciato naturalistico.

CONCLUSIONE: DAGLI INTERVENTI STRAORDINARI ALLA PROGRAMMAZIONE L’impegno dell’Amministrazione è trasformare la gestione delle emergenze in un sistema di manutenzione programmata, gestendo le risorse pubbliche con la stessa oculatezza e responsabilità di un buon padre di famiglia. L’Assessore conclude ringraziando il collega Assessore Massimo Vitale per il supporto logistico fornito e la Consigliera Valentina Venuti per aver attivato tempestivamente gli interventi manutentivi del verde pubblico e ribadisce: “Lavoriamo per la collettività, preferendo il silenzio dei fatti al clamore dei giornali”.