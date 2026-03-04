Centro provinciale istruzione adulti ad Avellino: intitolato a Valeria Solesin

La cerimonia si svolgerà nel centro Ssociale di Sant'Angelo dei Lombardi

centro provinciale istruzione adulti ad avellino intitolato a valeria solesin

L'evento

Sant'Angelo dei Lombardi.  

Sarà intitolato alla ricercatrice Valeria Solesin il centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Avellino. 
La cerimonia si svolgerò nel centro sociale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 5 marzo 2026 alle ore 16:30.

Introdurrà i lavori Maria Stella Battista, dirigente scolastico Cpia. Interverranno: Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Stefano Kenji Iannillo, presidente Arci Avellino, Fiorella Pagliuca, dirigente ambito territoriale di Avellino-Usr Campania. Parteciperà Luciana Milani, madre di Valeria Solesin.

