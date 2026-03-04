Centro provinciale istruzione adulti ad Avellino: intitolato a Valeria Solesin

Sarà intitolato alla ricercatrice Valeria Solesin il centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Avellino.
La cerimonia si svolgerò nel centro sociale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 5 marzo 2026 alle ore 16:30.
Introdurrà i lavori Maria Stella Battista, dirigente scolastico Cpia. Interverranno: Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Stefano Kenji Iannillo, presidente Arci Avellino, Fiorella Pagliuca, dirigente ambito territoriale di Avellino-Usr Campania. Parteciperà Luciana Milani, madre di Valeria Solesin.