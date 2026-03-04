Ladri scatenati, Alta Irpinia nel mirino: paesi blindati e più controlli Il prefetto: saranno rafforzati i controlli

In un clima di massima attenzione e costante collaborazione, si è svolta questa mattina, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Aquilonia, Andretta, Bisaccia, Calitri, Lacedonia e Monteverde e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Oltre ad una ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, con l’implementazione di pattugliamenti mirati nelle aree maggiormente esposte, soprattutto nelle fasce orarie considerate più sensibili, è stata condivisa l’importanza per i Comuni di collaborare attivamente nell’implementazione dei sistemi di videosorveglianza avanzata, nonché nella promozione di buone pratiche di sicurezza partecipata e nella sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a comportamenti prudenti e collaborativi.

Alcune iniziative, rivolte alla cittadinanza, sono già state avviate dalle Amministrazioni locali di concerto con le Forze dell’Ordine ed altre ancora avranno luogo nei prossimi giorni.

“L’attività di controllo è costante e sarà ulteriormente rafforzata nei territori interessati - ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso al termine dell’incontro- , in piena sinergia con i Sindaci, con le Forze dell’Ordine e con le popolazioni interessate”.