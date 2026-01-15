Frana a Contrada: semafori, percorsi e ordinante: barriere per i mezzi pesanti Il sindaco: stop ai mezzi oltre 3.5 tonnellate, si solo ai camion diretti verso aziende del posto

Frana a Contrada ,si lavora per rimettere in sesto e sicurezza la Provinciale 88 e si lavora anche per mettere in sicurezza i percorsi alternativi, interessati da un incremento esponenziale del flusso veicolare.

Nuovi semafori e regolamentazione del traffico veicolare

Sono stati posizionati, in entrambi i sensi di marcia, "quattro semafori lungo la strada interpoderale che collega la località Cretazzo, nel comune di Bellizzi Irpino, alla Contrada San Raffaele di Aiello del Sabato, proseguendo poi verso la via Pozzillo, nel comune di Contrada", ha dichiarato il sindaco Pasquale De Santis. L’intervento è stato necessario per garantire il flusso veicolare in sicurezza, vista la situazione di instabilità del terreno. Un quinto semaforo è previsto per oggi, in corrispondenza dell’intersezione tra via Pozzillo e la strada interpoderale ex depuratore, per completare la gestione del traffico in questa area.

Le strade alternative

Il transito a piedi sul ponticello che collega la zona alla via Cappelle è stato "reso possibile", ma la situazione viaria complessiva non consente di considerare la strada interpoderale come alternativa alla SS88. "Pertanto, l’unica via alternativa per i veicoli rimane la SP delle Breccelle, che collega Contrada a Monteforte Irpino", ha precisato il primo cittadino.

Ordinanze imminenti e limitazioni d’accesso

Una ordinanza congiunta dei Comuni di Avellino, Aiello del Sabato e Contrada, attesa per domani, stabilirà che la strada interpoderale sarà "accessibile esclusivamente ai residenti delle frazioni di Bellizzi Irpino, Aiello del Sabato, Contrada e Forino". Sono previste "sanzioni severe per i trasgressori". Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate, inoltre, verranno installate "barriere lungo la carreggiata in territorio di Contrada, al fine di impedire permanentemente il transito", fatta eccezione per i camion diretti alle attività locali e alle aziende della zona.

Il contributo delle forze dell’ordine e delle autorità locali

Particolare attenzione va al supporto tecnico fornito dalla Polizia Stradale di Avellino, il cui intervento, "rigoroso e competente", ha garantito la gestione sicura del traffico e delle operazioni di monitoraggio. "Un encomio speciale" è stato rivolto al personale della Provincia di Avellino, che ha operato "dalle prime ore del mattino fino a tarda notte per supportare le operazioni di messa in sicurezza della zona". Un riconoscimento va inoltre al Maggiore dei Carabinieri di Baiano, Iannelli, per la sua presenza sul campo, e al lavoro svolto dalla Polizia Municipale di Contrada, in particolare dai luogotenenti Alessandro Solazzo, Raffaele Peluso, e dal maresciallo Carmine Giannetti, "per il loro contributo fondamentale nella gestione dell’emergenza".

Prospettive e speranze per la risoluzione dell’emergenza

Nonostante la situazione rimanga critica, con la frana che continua a rappresentare una minaccia concreta, gli sforzi messi in campo dalle autorità locali e dagli organi di sicurezza stanno contribuendo a mantenere "la speranza di una risoluzione". "La luce in fondo al tunnel, pur lontana, resta un obiettivo concreto", ha concluso De Santis.