Frana a Contrada: chiude la Provinciale 88, Il sindaco: momento critico De Santis: la frana avanza, la situazione peggiora ora dopo ora

Avanza il fronte della frana in località Cretazzo a Contrada e chiude la strada Provinciale 88. Nel pomeriggio di domani si terrà in prefettura ad Avellino un nuovo incontro istituzionale. "Invito i cittadini a mantenere la calma e lo spirito di collaborazione e unità che ci contraddistingue. Il nostro territorio è costantemente seguito e monitorato - spiega il sindaco De Santis -. Domani pomeriggio avremo un nuovo vertice in prefettura". Il sindaco invita i cittadini a seguire la strada delle Breccelle per arrivare e tornare da Avellino. La più sicura da percorrere" spiega De Santsm

Il quadro si aggrava: isolamento completo e proteste

"Nel frattempo, il quadro è peggiorato rapidamente. L’avanzamento del fronte di scivolamento ha reso necessaria la chiusura totale della strada: il transito è ora completamente inibito" e il sindaco Pasquale De Santis spiega: Le precedenti restrizioni — limite di 3,5 tonnellate per i mezzi pesanti, divieto per autobus e trasporto pubblico — sono state superate da un blocco totale, che ha di fatto isolato l’intera arteria, con conseguenze pesantissime sulla vita quotidiana degli abitanti della zona."