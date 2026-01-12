Contrada, la frana avanza: stop ai pullman e mezzi sopra le 3,5 tonnellate Il sindaco: momento critico, domani nuovo summit

Avanza di altri due metri il fronte della frana sulla provinciale 88 e si terrà domani pomeriggio un nuovo vertice in prefettura ad Avellino per far fronte all'emergenza. Il sindaco di Contrada non usa mezzi termini e parla di disastro annunciato. Si abbassa a 3.5 tonnellate il limite consentito per il passaggio dei mezzi pensati. Stop a bus e mezzi linea per il pubblico trasporto, lo ha deciso la Provincia per arginare rischi sulla carreggiata dove resta consentito il transito ad auto e mezzi di soccorso con senso alternato. “La nostra comunità come quella di Forino restano tagliate fuori dal pubblico trasporto – spiega il sindaco di Contrada, pasquale De Santis -. Sto vivendo il momento maggiormente critico della mia amministrazione. Chiedo alla mia comunità di pazientare e collaborare. Le istituzioni ci sono vicine. I lavori procedono spediti, ma serve un progetto e un intervento di totale messa in sicurezza della strada. Un collegamento cruciale per la vita di 30mila persone, è bene ricordarlo”.