Ariano, troppi cinghiali su strade e terreni: reti protettive prese d'assalto

Costituiscono un serio pericolo per gli automobilisti in transito, i cinghiali presenti lungo la già pericolosa Variante ad Ariano Irpino, sulla statale 90 delle puglie e al bivio di via fontananuova. Gli incidenti sono purtroppo all'ordine del giorno con danni ingenti alle auto.
E' di pochi giorni fa l'ennesimo investimento mortale in località Camporeale, a testimonianza di una presenza considerevole ormai su tutto il territorio.
Costretti a blindare i terreni agricoli
A ruba le reti a doppia torsione per cinghiali. Ne sa qualcosa la rivendita di Metallurgica Irpina, Ferramenta Brico a Grottaminarda, letteralmente presa d'assalto.
Una rete progettata per offrire una protezione duratura contro l’intrusione dei cinghiali nelle coltivazioni e proprietà.
Realizzata con filo zincato a doppia torsione, altamente resistente e perfetta per l’uso in agricoltura e per la recinzione di terreni.