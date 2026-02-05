Ariano, protezione civile: iniziato il corso di formazione intercomunale Prima lezione per i volontari nella sala conferenze del palazzetto dello sport

Nella sala conferenze del palazzetto dello sport di Ariano Irpino, prima lezione del corso di formazione e aggiornamento per i volontari dei gruppi comunali di protezione civile.

Coinvolti i comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli.

Il corso, gratuito, è diretto da Angelo Bruno, responsabile dell’area vigilanza e protezione civile del comune di Ariano Irpino, ed è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento dei volontari attraverso un percorso di 20 ore complessive, articolato in cinque lezioni teoriche e pratiche.

L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale per il rafforzamento delle competenze operative dei volontari e per il potenziamento della capacità di risposta dei territori alle emergenze, valorizzando al contempo la collaborazione tra i comuni coinvolti.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore alla protezione civile, Marco Riccio, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso i temi della prevenzione, sicurezza e formazione continua dei volontari.