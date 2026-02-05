Ariano: strada dissestata a Cardito, odissea per ambulanze, auto e centauri

Peggiorate ulteriormente le condizioni del manto stradale o meglio su ciò che resta di esso, lungo la statale 90 delle puglie nel tratto compreso tra rione Cardito e Martiri. Il comune ci ha messo una pezza nei punti più critici ma la situazione resta al momento assai precaria.
Il punto più critico, all'altezza dei palazzi Scoppettuolo dove è in atto un vero e proprio dissesto del manto stradale.
Un avvallamento che mette seriamente a rischio la sicurezza degli automobilisti fino ad arrecare ingenti danni alle auto.
Difficoltà per i mezzi di soccorso che trasportano pazienti politraumatizzati e seri pericoli per motociclisti e ciclisti lungo tutta la direttrice. Impercorribile il tratto San Pietro-Maddalena.
Una situazione piuttosto seria diventata ormai insostenibile, sulla quale occorre intervenire al più presto e in maniera risolutiva.