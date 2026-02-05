Don Milani e Aurigemma: studenti irpini ospiti all'Università di Salerno Stipulato un accordo di partenariato della durata di cinque anni

Nell’ambito del Protocollo di intesa interistituzionale per la realizzazione di iniziative culturali comuni, stipulato, per il corrente anno scolastico, tra l’Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” e l’Istituto Comprensivo “Calvario – Covotta”, gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monteforte Irpino e delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Ariano Irpino, Savignano Irpino e Greci, avranno la possibilità di essere ospitati, per una intera mattinata, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Salerno, il giorno 10 febbraio 2026.

Tale preziosa opportunità rientra tra le attività di orientamento realizzate dalla scuola per accompagnare gli studenti nel percorso di costruzione del proprio progetto di studio e di vita in modo consapevole e autonomo, approfondendo le proprie attitudini e i propri interessi e acquisendo la capacità di valutare alternative, confrontare opzioni e prendere decisioni responsabili.

A tal fine, la Dirigente Scolastica dei due Istituti irpini, Prof.ssa Filomena Colella, ha stipulato un Accordo di Partenariato della durata di cinque anni, con il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Salerno, che ha l’intento di stimolare l’interesse degli alunni verso le discipline scientifico-tecnologiche, promuovendo un approccio laboratoriale e interdisciplinare alla didattica aperta e integrando le conoscenze sulle tecnologie e tecniche di frontiera attraverso un approccio scientifico. Gli alunni, più precisamente, verranno coinvolti nel progetto “STEAM-COnNEcT. Fare rete tra Scuola e Università per la divulgazione delle tecnologie innovative e sostenibili”, che prevede un evento in presenza durante il quale gli studenti dei due Istituti Scolastici avranno modo di conoscere la bellezza della scienza e le sue applicazioni, divertendosi con show scientifici e toccando con mano le tecnologie innovative della loro quotidianità: dall’energia pulita alla superconduttività, dal riciclo ai materiali intelligenti, dall’intelligenza artificiale alla fisica delle alte energie.

L’iniziativa si svolgerà il giorno 10 febbraio p.v. presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano e rappresenta un significativo esempio di collaborazione sinergica tra scuola e università, orientata alla crescita culturale, scientifica e personale delle nuove generazioni, idea assolutamente innovativa accolta molto favorevolmente dall’Università che è solita rivolgere le sue attività di orientamento ai soli alunni degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado.