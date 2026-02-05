Avellino: "Crans-Montana", il Ministero avvia controlli a tappeto nei locali I controlli riguarderanno anche il numero di avventori presenti nel locale

Il Ministero dell'Interno, a seguito della tragedia avvenuta a Crans-Montana, ha disposto l'effettuazione di controlli a tappeto sul rispetto delle normative antincendio e di sicurezza nei luoghi di aggregazione, tra cui rientrano ristoranti, bar, locali da ballo e di pubblico spettacolo. I controlli saranno effettuati da personale dei Vigili del Fuoco, ASL, Ispettorato del Lavoro, Forze di Polizia.

Per evitare contestazioni che potrebbero portare a pesanti sanzioni o, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività, si raccomanda di verificare che la normativa vigente sia perfettamente rispettata. I controlli riguarderanno anche il numero di avventori presenti nel locale controllato. Per ulteriori informazioni ed assistenza nella verifica, nell'aggiornamento e nell'integrazione della documentazione eventualmente mancante, si possono contattare gli uffici di Confcommercio Campania Avellino - via Carmine Barone n. 3- tel. 0825.781956. A breve verrà organizzata una riunione presso la sede di Confcommercio Campania Avellino con tutte le aziende potenzialmente interessate ai controlli.