Avellino Cultura in Città: attivazione prenotazione online per gli spettacoli Il link è anche reperibile tramite il portale istituzionale del Comune di Avellino

A seguito della numerosa affluenza di pubblico registrata in occasione dell’evento inaugurale della rassegna “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”, l’amministrazione Comunale di Avellino comunica l’aggiornamento delle modalità di accesso agli spettacoli ospitati presso le strutture comunali, al fine di garantire una migliore organizzazione e una fruizione ordinata degli eventi.

Pur confermando la gratuità degli spettacoli, sarà attivato un sistema di prenotazione online, su EVENTBRITE.IT disponibile tramite appositi link che verranno resi pubblici a ridosso di ciascun evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La prenotazione garantirà il posto fino all’orario di inizio dello spettacolo; trascorso tale termine, le poltroncine non occupate saranno messe a disposizione del pubblico eventualmente presente all’esterno della struttura.

Per lo spettacolo in programma presso il Teatro Eliseo, venerdì 6 febbraio alle ore 20 “Elsa e il Castello di Ghiaccio, il link di prenotazione è il seguente: https://avellino-elsailmusical.eventbrite.com.

Il link è anche reperibile tramite il portale istituzionale del Comune di Avellino:

sarà sufficiente scorrere la homepage fino alla sezione “Eventi” o “Focus Eventi”, selezionare la locandina dello spettacolo desiderato (ad esempio “Elsa e il Castello di Ghiaccio”), scorrere la pagina fino alla voce “Links” e cliccare sul collegamento che rimanda alla piattaforma di prenotazione.

Nelle prossime ore saranno resi disponibili anche i link di prenotazione per i seguenti eventi:

Nicki Nicolai & Stefano Di Battista – “Mille Bolle Blue”

Sabato 7 febbraio 2026 – ore 21:00

Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello – “Il Cielo è Pieno di Stelle”

Domenica 8 febbraio 2026 – ore 18:00

Eventuali variazioni di location o ulteriori aggiornamenti organizzativi saranno tempestivamente comunicati tramite comunicati stampa ufficiali e attraverso i canali dedicati alla promozione della rassegna “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”.