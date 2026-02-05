Giovani Ance Campania: Consiglio Generale ad Avellino aspettando il Nazionale Alla presenza di circa 30 imprenditori provenienti da tutta la Campania

Il Gruppo Giovani Ance Campania nell’ambito di un progetto itinerante delle riunioni del Consiglio, oggi fa tappa presso la sede di Ance Avellino ospite dei Giovani Costruttori Irpini.

La Presidente Alessandra Supino ha accolto con entusiasmo l’invito del Presidente Ance Giovani Avellino Mirko Marsella a portare i maggiori rappresentanti dei Giovani Costruttori nella storica sede irpina.

Il Consiglio ha avuto inizio alle 11:30 alla presenza di circa 30 imprenditori provenienti da tutta la Campania e accolti dai componenti di Ance Giovani Avellino per discutere di temi inerenti la formazione, il progetto Macroscuola che interfaccia tutte le territoriali con le scuole primarie di primo grado, il percorso di approfondimento sull’ intelligenza artificiale applicato al settore dell’edilizia per concludere poi i lavori apportando alcune modifiche tecniche al Regolamento regionale che disciplina Ance Campania Giovani.

In riferimento al progetto Macroscuola ancora una volta le scuole irpine hanno manifestato grande interesse e partecipato attivamente con 4 iscrizioni, 3 classi di Montella e 1 di Ariano Irpino, che saranno presentate prima in ambito regionale e successivamente se premiate si confronteranno in ambito nazionale.

La partecipazione attiva e collaborativa dei Giovani rappresenta per il settore una spinta indispensabile sia per dare continuità ad attività aziendali già esistenti sia per avvicinare gli imprenditori di prima generazione al mondo imprenditoriale secondo un metodo sistemico e disciplinato.

Mirko Marsella nel ringraziare tutti e la Presidente Supino ha manifestato grande apprezzamento per le attività della territoriale irpina che storicamente è parte attiva dei processi di sviluppo di Ance Giovani Campania.

Nei prossimi obiettivi quello di ospitare il Consiglio Nazionale Giovani proprio ad AVELLINO, occasione per far conoscere il nostro territorio e la storica tradizione del settore delle costruzioni radicata nella provincia.