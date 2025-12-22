Avellino: il programma degli allenamenti verso Bari

Ripartenza nel pomeriggio per l'Avellino, allenamento alle 16 con il Bari nel mirino dei lupi, reduci dal 2-2 con il Palermo. Una seduta al giorno anche tra la vigilia e il Natale con il giorno di Santo Stefano che sarà vigilia del match in trasferta al "San Nicola". Sabato alle 19.30 sarà sfida contro i biancorossi. Domani, alle 18.30, la squadra irpina sarà ospite dell'anteprima ufficiale del docufilm "Amarsi Ancora".
Il programma degli allenamenti
Lunedì (ore 16): porte chiuse
Martedì (ore 10.30): porte chiuse
Mercoledì (ore 10.30): porte chiuse
Giovedì (ore 10.30): porte chiuse
Venerdì: da definire