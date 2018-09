Guasto al pullman per Napoli, pendolari in rivolta Ieri e oggi due mezzi si fermano a Torrette. Poi viaggio odissea in troppi in un bus

di Siep

Bus in panne, protestano i pendolari. Succede ad Avellino dove ieri e oggi sono stati due i mezzi dell’Air che hanno arrestato la marcia, innescando ritardi, proteste e lamentele di chi viaggia, per guasti meccanici. Studenti e lavoratori su tutte le furie. Ieri il mezzo si è fermato a Torrette di Mercogliano, oggi stesso stop prima del casello. La corsa in questione, per una assurda coincidenza, è quella delle 7,50. Una tratta di punta che serve a tantissime persone che studiano o lavorano nel capoluogo partenopeo.

Ma i disagi per i viaggiatori sono continuati. Una volta preso il mezzo in arrivo, dopo il guasto, il viaggio è diventato una vera odissea: in troppi su un solo mezzo, costretti a viaggiare stipati come sardine. Non c’è pace per l’Azienda Irpina Trasporti. Prima le polemiche per il servizio biglietteria, con rescissione contrattuale di affidamento del servizio in esternalizzata a De Rosa, interrotto il 22 agosto, e le novità per la rivendita che non sono piaciute agli utenti. Poi le polemiche per mezzi, a detta di alcuni, malconci e datati. Insomma, i pendolari invocano un restyling di bus e potenziamento del servizio biglietteria.