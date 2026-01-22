Donne in prima linea: Svimar premia il talento di Angelina Di Sisto Prestigioso riconoscimento per l'imprenditrice manager di Villa Orsini a Mirabella Eclano

L'associazione Svimar (Associazione per lo sviluppo del mezzogiorno) celebra una donna in prima linea che ha costruito la sua carriera passo dopo passo con evento di grande valore simbolico e istituzionale.

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18:00, nella splendida Villa Orsini location già nota per il Summit dei Ministri dell’Interno del G7, a Mirabella Eclano sede candidata a Capitale della Cultura 2028 la cerimonia di premiazione in onore di Angelina Di Sisto.

Con questo evento, Svimar sottolinea che il futuro del Mezzogiorno passa attraverso il coraggio di chi amministra ed investe in prima linea.

L’evento vuole anche sensibilizzare il mondo femminile verso l'impegno imprenditoriale e politico attivo, puntando sull'importanza della formazione nella gestione delle risorse per superare i divari territoriali ed innovare il Sud.

"L’Associazione Svimar si conferma ancora una volta protagonista della crescita del Sud Italia: da anni, l'associazione lavora per unire le forze del territorio,premiare ed incoraggiare le donne affinchè promuovere lo sviluppo economico e sociale sia un modo per dare voce alle aree interne ”- afferma Giacomo Rosa presidente Svimar.

Durante la serata, verrà consegnato un riconoscimento a 120 donne sindaco delle aree interne del Meridione.

Questo riconoscimento nasce dalla sensibilità della manager Angelina Di Sisto, da sempre vicina alle necessità del territorio, alla quale verrà conferita una onorificenza.

La scelta di Villa Orsini offre lo scenario ideale per un momento di tale prestigio. L'evento vedrà la partecipazione di autorità militari, civili e religiose. Saranno presenti i Presidenti Regionali e Provinciali ANCI di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

La manager Angelina Di Sisto sarà insignita anche di un altro prestigioso premio: il Premio Internazionale San Giovanni Paolo Secondo ideato da Nino Capobianco è stato istituito per promuovere la conoscenza del pensiero e delle attività di San Giovanni Paolo II e della sua influenza sulla vita della Chiesa cattolica e su vari campi dell’attività umana, come quello culturale, sociale, politico o economico. Un riconoscimento che oggi è diventato di livello internazionale ed è dedicato al Santo Papa Giovanni Paolo II, che nei suoi anni di pontificato è stato portavoce in tutto il mondo del messaggio di pace.

"Angelina Di Sisto è l’esempio di come deve essere un buon manager: capacità di creare team compatti. E non ultimo, il compasso morale forte: sa integrare il valore con i valori. Per chi sta al vertice non è semplice gestire logiche economiche, ma Angelina Di Sisto ha dimostrato di avere un codice etico elevato, in linea con i valori del Premio Internazionale San Giovanni Paolo Secondo - afferma Nino Capobianco - presidente Premio Internazionale San Giovanni Paolo Secondo.

A moderare gli interventi previsti nel corso della cerimonia il giornalista Franco Genzale. La serata si concluderà con una Cena di Gala.