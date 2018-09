Cucciolo investito sulla Variante: salvato dalla Polstrada il cucciolo è stato travolto da un'auto in transito

Travolto sulla Variante è salvo per miracolo il cucciolo di cane messo al sicuro dagli agenti della Polstrada. Gli angeli azzurri lo hanno soccorso subito. Lo hanno trovato che si lamentava al centro della carreggiata, vittima di un improvviso investimento. Il cucciolo, di un anno di vita circa, è stato travolto lungo la Variante nella zona industriale. Schivato dalle altre auto in arrivo è stato sistemato a bordo strada dagli angeli azzurri, con il supporto del personale dell'Anas. Due zampe ferite, forse spezzate il bilancio del drammatico investimento. In corso l'intervento dei sanitari dell'Asl, dopo la chiamata degli agenti della Polstrada ai comandi del comandante Alfano.

