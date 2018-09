Lotta tra la vita e la morte: Rione Mazzini prega Il quadro clinico del 27enne è grave. Il ragazzo resta in condizioni disperate

Resta ricoverato in condizioni gravissime il giovanissimo colto da malore nella notte tra domenica e lunedì a casa sua. I sanitari del 118 lo avevano trovato privo di sensi nel bagno dell'appartamento che condivideva con un suo coinquilino. Le sue condizioni sarebbero peggiorate. Un quadro clinico complesso, delicatissimo. I sanitari lo tengono sotto strettissima osservazione. Amici e parenti presidiano il reparto di terapia intensiva, pregando e sperando che il ragazzo possa riprendersi. le prossime ore saranno decisive per stabilire le condizioni di salute del 27enne. Originario di Salerno, da tempo residente ad Avellino, dove aveva trovato impiego come cameriere, si è sentito male. Massimo riserbo dei sanitari sugli esami clinici effettuati per accertare se il ragazzo, 27 anni, abbia assunto sostanze psicotrope o alcolici. I medici del servizio di emergenza lo avevano trovato in arresto cardiocircolatorio. Era stato il suo coinquilino a lanciare l'allarme richiedendo i soccorsi intorno alle tre del mattino, tra domenica e lunedì. Il prossimo bollettino medico potrà fornire altri elementi sul suo stato di salute.