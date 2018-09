Avellino, mensa scolastica. Lunedì la presentazione dei moduli CIampi: affidamento provvisorio per partire subito

«La salute e il benessere dei bambini sono tra gli obiettivi primari della nostra amministrazione. I bambini sono il nostro futuro e se loro stanno bene, la città è migliore. Come è giusto che sia, dunque, stiamo lavorando per garantire la mensa scolastica». E' il messaggio postato dal sindaco Vincenzo Ciampi sulla sua pagina social.

«Pertanto procederemo per aggiudicazione provvisoria di modo da garantire l’espletamento del servizio anche in attesa delle verifiche d’ufficio per procedere all’aggiudicazione definitiva.

Lunedì comunicheremo ufficialmente quale modulistica occorre per accedere al servizio mensa, cosa serve per l’iscrizione e quali siano le prescrizioni da seguire (es. agevolazioni ed esenzione pagamento del servizio per chi ne ha diritto)».