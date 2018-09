Il caso vele in Parlamento. Accuse a Sibilia. Risponda Salvini Per il deputato Pastorino «un grave atto di intimidazione e una istigazione all'odio»

Arriva in Parlamento il caso delle “vele gogna” realizzate e fatte circolare dal Movimento 5Stelle dopo l'approvazione della pregiudiziale che ha bocciato il Ferragosto Avellinese. L'interrogazione al ministro dell'Interno è stata presentata dal deputato di “Possibile e Liberi e Uguali”, Luca Pastorino. Che ritiene, quello delle vele, «un gravissimo episodio di intimidazione e disinformazione politica che ha esposto alla gogna i rappresentanti delle istituzioni democraticamente eletti nel libero esercizio delle loro funzioni costituzionali, mettendone a rischio anche l'incolumità personale».

Un atto d'accusa grave. E che chiama in causa soprattutto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Carlo Sibilia.

«Il sottosegretario – si legge nell'interrogazione - ha inteso provocatoriamente sostenere la tesi originaria del sindaco e in un comunicato stampa congiunto, con alcuni esponenti politici nazionali rivendicava pubblicamente quanto accaduto: “Le vele informative sono una scelta di libera espressione, una scelta del Movimento Cinque Stelle di comunicare a tutta la città ciò che accade nel consiglio comunale di Avellino. Fatevene una ragione, sarà un modus operandi” ad avviso dell'interrogante – ha continuato Pastorino - mistificando in tal modo la realtà, istigando all'odio e facendo ravvisare i presupposti di un condizionamento ad un corpo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 338 del codice penale -».

Al ministro Salvini il deputato Pastorino chiede «quale sia la sua valutazione in merito alle gravi dichiarazioni rese dal Sottosegretario Sibilia, anche alla luce del rilevante incarico ricoperto».

Nel corpo dell'interrogazione, Pastorino, ripercorre le fasi della vicenda: «Durante la riunione del consiglio comunale di Avellino del 9 agosto si è discusso il punto all'ordine del giorno «Variazioni al Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni» ed è emerso che l'atto proposto, presentato come redatto dall'assessore al bilancio, nonostante non avesse alcun carattere di urgenza e perentorietà era stato calendarizzato senza che fossero state prima discusse le linee programmatiche e senza aver approvato la costituzione delle commissioni che, come da regolamento, andavano istituite subito dopo la nomina della nuova giunta comunale, risultando per questo immotivatamente privo dei pareri obbligatori ma non vincolanti delle commissioni competenti».

«La trattazione dell'argomento – continua Pastorino - risultava, pertanto, palesemente inficiata da irregolarità rispetto allo statuto, al relativo regolamento comunale, al regolamento delle commissioni consiliari, al regolamento di contabilità nonché al Tuel (decreto legislativo n. 267 del 2000); per queste ragioni otto consiglieri di opposizione hanno proposto una pregiudiziale di illegittimità sulla suddetta istanza di variazione di bilancio, in quanto atto non urgente e sprovvisto della relativa deliberazione propedeutica della giunta comunale afferente al contributo finanziario allo svolgimento della tradizionale festività ferragostana cittadina; tale pregiudiziale è stata approvata dal Consiglio».

«A seguito di quanto accaduto – ha aggiunto Pastorino - il sindaco Vincenzo Ciampi dichiarava, tramite la sua pagina Facebook, che “... 8 consiglieri hanno votato per cancellare tutto il programma di Ferragosto. 5 hanno votato per salvare il Ferragosto. Gli altri? Astenuti. Ecco le responsabilità di chi ha detto NO al Ferragosto Avellinese (...) - elencando nomi e cognomi e proseguendo - Questi signori per un capriccio politico vogliono affossare la città capoluogo. Far fare brutta figura al Movimento 5 Stelle e alla maggioranza degli avellinesi che mi ha votato sindaco. (...) E di sicuro faremo girare per la città dei 6x3 con le facce e con i nomi dei consiglieri che hanno privato Avellino della sua festa storica...”».

«Nonostante, le successive e dovute scuse del sindaco – continua l'interrogazione -, il giorno seguente la città di Avellino era attraversata da diversi camion vela riportanti degli enormi tabelloni pubblicitari di 3 metri per 6, riproducenti il logo del Movimento 5 Stelle e i volti, accompagnati dai nominativi, degli otto consiglieri sui quali campeggiava a caratteri cubitali la scorretta e istigatoria scritta: “Hanno scelto di bloccare il programma presentato dalla Giunta Ciampi (...)”. Si tratta, ad avviso dell'interrogante, di un gravissimo episodio di intimidazione e disinformazione politica che ha esposto alla gogna i rappresentanti delle istituzioni democraticamente eletti nel libero esercizio delle loro funzioni costituzionali, mettendone a rischio anche l'incolumità personale».

E infine la stoccata a Sibilia: «Nonostante ciò il Sottosegretario di Stato onorevole Carlo Sibilia ha inteso provocatoriamente sostenere la tesi originaria del sindaco e in un comunicato stampa congiunto, con alcuni esponenti politici nazionali rivendicava pubblicamente quanto accaduto: “Le vele informative sono una scelta di libera espressione, una scelta del Movimento Cinque Stelle di comunicare a tutta la città ciò che accade nel consiglio comunale di Avellino. Fatevene una ragione, sarà un modus operandi”. Ad avviso dell'interrogante mistificando in tal modo la realtà, istigando all'odio e facendo ravvisare i presupposti di un condizionamento ad un corpo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 338 del codice penale -: quale sia la valutazione del Ministro interrogato in merito alle gravi dichiarazioni rese dal Sottosegretario Sibilia, anche alla luce del rilevante incarico ricoperto».