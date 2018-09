La tragedia di mamma Teresa, muore poche ore dopo suo figlio Suo figlio Giacinto era morto ad Avellino

di Siep

Pensionata coinvolta in un incidente autostradale muore poche ore dopo il decesso del figlio (deceduto ad Avellino per cause naturali). Suo figlio era morto proprio nel capoluogo irpino e mamma Teresa, una donna anziana di ottanta anni, per una di quelle incomprensibili tragedie che riserva il destino, è morta in un tragico incidente.

Si è spenta così nella notte Teresa Marotta, 80 anni, residente a Roccagloriosa. La pensionata aveva riportato ferite gravi in un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l'A2 tra Eboli e Campagna. La signora di Roccagloriosa stava tornando a casa da Avellino dove è morto il figlio, Giacinto Coraggio. La donna viaggiava in una Ford Focus. Il genero ha perso il controllo dell'auto che è andata a sbattere più volte contro le barriere di protezione.

Una tragedia nella tragedia. Dolore che si aggiunge al dolore. Nella Ford Focus viaggiavano cinque familiari. Le condizioni di Teresa Marotta sono apparse subito gravi. ora dopo ora la donna si è drammaticamente aggravata.

I medici del 118 hanno trasferito la pensionata all'ospedale di Eboli. Dal pronto soccorso la donna è stata poi ricoverata in rianimazione dove la donna si è spenta nel cuore della notte.

La polizia stradale che conduce le indagini ha sequestrato la Ford Focus. L'inchiesta è cooordinata dal pm Penna della procura di Salerno.